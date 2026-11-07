José Antonio Neme arrasó en desfile de pijamas en la Teletón 2026

José Antonio Neme arrasó durante el desfile de pijamas que se tomó el trasnoche de la Teletón 2026 y se quedó con el primer lugar de la competencia solidaria.

El rostro de Mega fue uno de los participantes de este concurso, el cual contó con otros famosos como Carla Ochoa, Horacio de la Peña, Yann Yvin, Gino Costa, Pops, Skarcita, Maite Rodríguez, Roberto Cox y Dani Castro, entre otros.

El desafío consistía en desfilar en pijamas por el Teatro Teletón y en ser lo más sensual posible con este atuendo.

Con un trabajado físico, Neme no sólo sorprendió al público presente, si no que también ganó el favor del jurado y se coronó como el ganador de la competencia.