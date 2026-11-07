Analista Marco Moreno: Kast convirtió el caso Rabat en una crisis de autoridad

El analista político Marco Moreno abordó en Cooperativa el manejo de la crisis en La Moneda tras las polémicas rebajas de condena a pedófilos, presos de Punta Peuco, miembros del Tren de Aragua e incluso narcotraficantes por parte de Justicia, y señaló que el Presidente Kast "llevó ese problema ministerial hasta su escritorio".

El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central cuestionó el blindaje que el Mandatario actualmente da al ministro de Justicia, Fernando Rabat, como una forma de "prueba de autoridad".

"No quiere removerlo de su cargo, porque (la crisis) la convirtió en una prueba de autoridad (...). La imagen de ambas autoridades ayer (viernes) por los patios de La Moneda profundiza lo que yo llamo la trampa de la autoridad presidencial: confundir el gobernar con demostrar que nadie le impone decisiones. Al convertir la permanencia del ministro en una prueba de mando, Kast queda atrapado en un conflicto (con la oposición e incluso con el oficialismo) que no logra cerrar", indicó.

Con esta permanencia, "el Jefe de Estado convirtió una crisis ministerial en una crisis de autoridad presidencial: llevó el problema con un secretario de Estado hasta su escritorio, hasta La Moneda. En su alocución, admitió hace unas semanas que el Estado le había fallado a las víctimas y que había sido un error, pero no se establece una responsabilidad respecto de eso", agregó Moreno.

Sin embargo, el analista afirmó que detrás de la polémica hay un problema de fondo que va más allá de la situación de Rabat. "Las dificultades se pueden seguir manteniendo, porque hay un problema en la arquitectura decisional del Gobierno; es decir, cómo y dónde se toman las decisiones", dijo.

"Las decisiones que se toman, evidentemente, no evalúan adecuadamente las consecuencias y los efectos políticos de las mismas, y por eso el Ejecutivo está teniendo un problema", cerró el académico.