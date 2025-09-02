Teletón 2025: Don Francisco reafirma que la campaña "está por encima de la política"

Tras el lanzamiento de la campaña Teletón 2025, Mario Kreutzberger se refirió a los desafíos de la cruzada solidaria, a realizarse los próximos 28 y 29 de noviembre.

En el matinal "Una Nueva Mañana" de Cooperativa, el histórico animador se refirió a la coincidencia de la campaña con las elecciones presidenciales, advirtiendo sobre la creciente polarización en Chile: "Uno va escuchando y piensa que la cosa va por un lado... y después se fue por el otro lado (...) Parece que no hay ningún acuerdo de un lado con el otro lado".

Aún así, Don Francisco recalcó que la fundación está "totalmente por encima de lo que tiene que ver con la política. Atendemos a todas las personas, sin importar de qué partido sean, ni qué religión tengan, ni en qué situación vivan".

Asimismo, el rostro de Canal 13 valoró el rol activo de una nueva generación frente al show televisivo, señalando que seguirá apoyando desde el lugar que le corresponde hoy. "No puedo estar 27 horas, soy una persona", bromeó.

Sobre los avances de la fundación, resaltó que se ha pasado de atender al 5 % al 97 % de quienes requieren rehabilitación, y que ya se proyectan nuevos centros en Chiloé y Santiago.

Finalmente, Kreutzberger llamó a reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad. "Hay una ley del 2 %, pero muchas veces no se puede cumplir porque las personas no están preparadas. El Estado debe ayudarlas", concluyó.

El nuevo "Sábado Gigante"

Sobre el regreso de su clásico programa "Sábado Gigante", Don Francisco relató que ya están trabajando en el formato junto a una plataforma de streaming y que la idea es que "otros tomen la posta después".