Teletón 2026: programación, artistas y dónde ver la transmisión

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón, que contará con 27 horas de transmisión televisiva y una programación que incluirá música, humor, competencias y actividades para toda la familia.

La jornada comenzará a las 22:00 horas del viernes con una obertura inspirada en el Chile del futuro, seguida del tradicional mensaje de Don Francisco, mientras que durante el sábado se desarrollarán distintos bloques temáticos hasta llegar al espectáculo de cierre en el Estadio Nacional.

¿Cuál es la programación de la Teletón 2026?

Bloque noche: viernes 6 de noviembre, de 22:00 a 02:00 horas

Obertura con guiños futuristas y mensaje de Don Francisco.

Presentaciones de Pandora, Luz Casal y SINAKA.

Reportajes sobre niños, niñas, jóvenes y familias de Teletón.

Primer Pulso Regional de la campaña.

Bloque trasnoche: sábado 7 de noviembre, de 02:00 a 08:00 horas

Cónclave del Humor con Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.

"La batalla de los famosos", con Nicolás y Fernando Larraín, Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui, entre otros.

Desfile de pijamas con Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez y Yamna Lobos.

Cumbre de cumbia y música ranchera con Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla y La Rancherita.

Bloque mañana familiar: sábado 7 de noviembre, de 08:00 a 13:30 horas

Tradicional desayuno de Don Francisco junto a una familia de Pudahuel.

Presentaciones de El Perro Chocolo, Picus y el creador de contenido argentino Alejo Igoa.

Corrida del Banco de Chile y actividades desde Santiago y regiones.

Bloque sábado por la tarde: de 13:30 a 17:00 horas

Desafío Unimarc.

Presentación musical de Luciano Pereyra.

Competencia de karting entre comediantes nacionales.

Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y figuras del deporte, entre ellos Iván Zamorano y Claudio Bravo.

Bloque cierre Teatro Teletón: de 17:00 a 21:00 horas

Presentaciones de La Combo Tortuga, Jordan y Amigo de Artistas.

Sorpresa musical junto a Don Francisco.

Reportajes, enlaces regionales y nuevos cómputos de la campaña.

Cierre en el Estadio Nacional

El espectáculo final contará con presentaciones de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Gondwana, Alanys Lagos, Picus, Rodantes Invisibles, Leo Rey, Tito El Bambino y Santaferia, además del ilusionista Jean Paul Olhaberry y el humor de Stefan Kramer.

También se presentarán Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge y Juliano Sossa, entre otros invitados.

¿Dónde ver la Teletón 2026?

La transmisión televisiva estará a cargo de los canales asociados a Anatel, mientras que la Digitón tendrá una señal especial a través de las plataformas digitales de Teletón, con cerca de 40 creadores de contenido, entrevistas, reacciones en vivo y actividades especiales.