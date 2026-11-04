Teletón 2026: programación, artistas y dónde ver la transmisión
La cruzada solidaria se realizará este 6 y 7 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre en el Estadio Nacional.
La cruzada solidaria se realizará este 6 y 7 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre en el Estadio Nacional.
Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón, que contará con 27 horas de transmisión televisiva y una programación que incluirá música, humor, competencias y actividades para toda la familia.
La jornada comenzará a las 22:00 horas del viernes con una obertura inspirada en el Chile del futuro, seguida del tradicional mensaje de Don Francisco, mientras que durante el sábado se desarrollarán distintos bloques temáticos hasta llegar al espectáculo de cierre en el Estadio Nacional.
Bloque noche: viernes 6 de noviembre, de 22:00 a 02:00 horas
Bloque trasnoche: sábado 7 de noviembre, de 02:00 a 08:00 horas
Bloque mañana familiar: sábado 7 de noviembre, de 08:00 a 13:30 horas
Bloque sábado por la tarde: de 13:30 a 17:00 horas
Bloque cierre Teatro Teletón: de 17:00 a 21:00 horas
Cierre en el Estadio Nacional
El espectáculo final contará con presentaciones de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Gondwana, Alanys Lagos, Picus, Rodantes Invisibles, Leo Rey, Tito El Bambino y Santaferia, además del ilusionista Jean Paul Olhaberry y el humor de Stefan Kramer.
También se presentarán Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge y Juliano Sossa, entre otros invitados.
La transmisión televisiva estará a cargo de los canales asociados a Anatel, mientras que la Digitón tendrá una señal especial a través de las plataformas digitales de Teletón, con cerca de 40 creadores de contenido, entrevistas, reacciones en vivo y actividades especiales.