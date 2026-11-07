Teletón 2026 se acerca lentamente a su meta en sus horas finales

La Teletón 2026 dio el vamos al cierre de su campaña solidaria en el Estadio Nacional, esperando llegar a la meta de $44.253.268.546 fijada para esta edición,

Antes de iniciar la transmisión desde el coliseo ñuñoíno, el monto de recaudación aún no llegaba a la mitad, alcanzando los $21.493.010.747.

Emocionante y enérgico discurso de Isi Uribe

Isidora Uribe, exembajadora de la campaña de Teletón en 2011, abrió la noche con un emocionante discurso, donde la estudiante de Derecho y activista por la inclusión hizo un llamado a que "no nos quedemos en una sola jornada", sino llevar "esta solidaridad, esta empatía, este respeto hacia otras instancias".

"Hacia lo cotidiano, hacia aquello que nos conecta con otros, en cómo derribemos barreras, en cómo fomentemos la inclusión en cualquier espacio en el que nos encontremos, porque sé que podemos ser diferentes", declaró.

Sinaka, Princesa Alba, FOJI y una confusión

Posteriormente, Sinaka y Princesa Alba se subieron al escenario para encabezar la apertura e interpretar el himno de la campaña, "Súmate a lo que nos une", junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

Tras la preseentaciónm el cantante Sinaka tuvo una confusión a pedir que la gente vaya a donar para la campaña: "Recuerden que el RUT está activo todo el año, 24.500-03".

Primer cómputo desde el Estadio Nacional

Tras una millonaria donación de una de las marcas, Don Francisco encabezó el anuncio del primer cómputo desde el Estadio Nacional, recién superando la mitad de la meta de recaudación: $25.658.657.366.

"El amor es una magia"

Uno de los momentos más celebrados de la noche de cierre de Teletón 2026 fue la presentación de Tito El Bambino, con el artista puertorriqueño trayendo al Nacional reconocidos éxitos como "El Amor" y "Mi cama huele a ti".

Nuevo cómputo antes de la medianoche

A las 23:47 horas de este sábado, Teletón entregó un nuevo cómputo, dejando ver que aún falta mucho para llegar a la meta de este 2026: $31.004.888.240.

Primeros cómputos del domingo

En el primer cómputo de este domingo, la Teletón avanza lentamente hacia la meta de recaudación de este año: $35.203.875.573.

Posteriormente, tras las presentaciones de Kramer y de Leo Rey, que incluyó una pedida de matrimonio, el nuevo cómputo fue de $39.371.640.475.