Teletón inicia su gira 2025 con shows gratuitos en todo Chile: Fechas, horarios y lugares

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cruzada solidaria parte este martes en Arica con la presentación de Pulentos, Polimá Westcoast, Gino Mella y Zúmbale Primo, y recorrerá el país hasta el 29 de noviembre.

La Teletón 2025 inicia su tradicional gira por Chile con artistas, influencers y rostros solidarios a distintas regiones del país en la antesala de la gran cruzada televisiva del 28 y 29 de noviembre.

Desde temprano, la comitiva de artistas, animadores e influencers, junto al niño embajador Alan García, viajó rumbo a la Ciudad de la Eterna Primavera para dar inicio a este tradicional recorrido que culminará en Ovalle, tras pasar por diversas ciudades del norte.

Alan García compartió su emoción: "Apoyen esta Teletón, que será el 28 y 29 de noviembre. A mí me ha ayudado muchísimo en mi rehabilitación: antes gateaba y ahora puedo caminar con bastones, correr y jugar a la pelota. No tengo palabras para describir lo linda que es la Teletón".

Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, destacó: "Queremos que esta gira tenga un componente muy especial: un bloque infantil para que los más pequeños disfruten junto a sus familias, y luego una gran fiesta con los artistas que generosamente nos acompañan cada año"

El animador Martín Cárcamo resaltó el entusiasmo que genera la cruzada: "Vamos a estar por primera vez en Curicó y Chiloé. La Teletón es de todos, independiente de los 35 mil pacientes y familias que se ven beneficiados; esto es un abrazo a todos los chilenos, es algo único en el mundo y es nuestro, así que hay que cuidarla mucho".

Calendario Gira Teletón 2025

Zona norte

  • Arica: Martes 4 de noviembre / 18:00 / Calle Comandante San Martín 149 (frente al Edificio Alborada).

    • Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo.
    • Animador: Martín Cárcamo.
    • Influencers: Julitrox y Eskarcita.

  • Iquique: Miércoles 5 de noviembre / 18:00 / Plaza 21 de Mayo.

    • Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo.
    • Animadores: Millaray Viera y María Luisa Godoy.
    • Influencers: Julitrox y Eskarcita.
  • Antofagasta: Jueves 6 de noviembre / 18:00 / Plaza Colón.
    • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo.
    • Animadores: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela.
    • Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

  • Copiapó: Viernes 7 de noviembre / 18:00 / Exterior Municipalidad (calle Los Concejales).

    • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo.
    • Animador: Julián Elfenbein.
    • Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

  • Ovalle: Sábado 8 de noviembre / 18:00 / Plaza de Armas.

    • Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Harry Nach, Zúmbale Primo.
    • Animadores: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.
    • Influencers: Mike Milfort e ICata.

Zona sur

  • Curicó: Martes 18 de noviembre / 18:00 / Medialuna de Curicó.
    • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu.
    • Animador: Rafael Araneda.
    • Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.
  • Concepción: Miércoles 19 de noviembre / 18:00 / Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.
    • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu.
    • Animadora: Angélica Castro.
    • Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.
  • Temuco: Jueves 20 de noviembre / 18:00 / Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.
    • Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga.
    • Animadores: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó.
    • Influencer: Carlos Meneses.
  • Valdivia: Viernes 21 de noviembre / 18:00 / Paseo Costanera (Ex Helipuerto).
    • Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo Como Rey, King Savagge, La Noche.
    • Animadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas.
    • Influencer: Carlos Meneses.
  • Castro: Sábado 22 de noviembre / 18:00 / Plaza de Armas.
    • Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo Como Rey, King Savagge, La Noche.
    • Animadores: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo.
    • Influencer: Carlos Meneses.

Activaciones locales

Además, la gira incluirá activaciones artísticas en comunas que cada año realizan actividades solidarias locales, programadas al mediodía:

  • Rengo (18 de noviembre) – Plaza de Armas.
  • Chillán (19 de noviembre) – Frontis Municipalidad.
  • Lautaro (20 de noviembre) – Plaza de Armas.
  • Máfil (21 de noviembre) – Plaza de Armas.
  • Ancud (22 de noviembre) – Plaza de Armas.

Aunque por motivos logísticos la gira no visitará Calama ni Coyhaique, la Teletón realizará actividades especiales en ambas ciudades, cuyos detalles serán informados próximamente.

