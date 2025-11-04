Teletón inicia su gira 2025 con shows gratuitos en todo Chile: Fechas, horarios y lugares

La Teletón 2025 inicia su tradicional gira por Chile con artistas, influencers y rostros solidarios a distintas regiones del país en la antesala de la gran cruzada televisiva del 28 y 29 de noviembre.

Desde temprano, la comitiva de artistas, animadores e influencers, junto al niño embajador Alan García, viajó rumbo a la Ciudad de la Eterna Primavera para dar inicio a este tradicional recorrido que culminará en Ovalle, tras pasar por diversas ciudades del norte.

Alan García compartió su emoción: "Apoyen esta Teletón, que será el 28 y 29 de noviembre. A mí me ha ayudado muchísimo en mi rehabilitación: antes gateaba y ahora puedo caminar con bastones, correr y jugar a la pelota. No tengo palabras para describir lo linda que es la Teletón".

Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, destacó: "Queremos que esta gira tenga un componente muy especial: un bloque infantil para que los más pequeños disfruten junto a sus familias, y luego una gran fiesta con los artistas que generosamente nos acompañan cada año"

El animador Martín Cárcamo resaltó el entusiasmo que genera la cruzada: "Vamos a estar por primera vez en Curicó y Chiloé. La Teletón es de todos, independiente de los 35 mil pacientes y familias que se ven beneficiados; esto es un abrazo a todos los chilenos, es algo único en el mundo y es nuestro, así que hay que cuidarla mucho".

Calendario Gira Teletón 2025

Zona norte

Arica: Martes 4 de noviembre / 18:00 / Calle Comandante San Martín 149 (frente al Edificio Alborada). Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo. Animador: Martín Cárcamo. Influencers: Julitrox y Eskarcita.

Iquique: Miércoles 5 de noviembre / 18:00 / Plaza 21 de Mayo. Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo. Animadores: Millaray Viera y María Luisa Godoy. Influencers: Julitrox y Eskarcita.

Antofagasta: Jueves 6 de noviembre / 18:00 / Plaza Colón. Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo. Animadores: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela. Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

Copiapó: Viernes 7 de noviembre / 18:00 / Exterior Municipalidad (calle Los Concejales). Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo. Animador: Julián Elfenbein. Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

Ovalle: Sábado 8 de noviembre / 18:00 / Plaza de Armas. Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Harry Nach, Zúmbale Primo. Animadores: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda. Influencers: Mike Milfort e ICata.



Zona sur

Curicó: Martes 18 de noviembre / 18:00 / Medialuna de Curicó. Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu. Animador: Rafael Araneda. Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.

Concepción: Miércoles 19 de noviembre / 18:00 / Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz. Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu. Animadora: Angélica Castro. Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.

Temuco: Jueves 20 de noviembre / 18:00 / Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín. Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga. Animadores: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó. Influencer: Carlos Meneses.

Valdivia: Viernes 21 de noviembre / 18:00 / Paseo Costanera (Ex Helipuerto). Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo Como Rey, King Savagge, La Noche. Animadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas. Influencer: Carlos Meneses.

Castro: Sábado 22 de noviembre / 18:00 / Plaza de Armas. Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo Como Rey, King Savagge, La Noche. Animadores: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo. Influencer: Carlos Meneses.

Sábado 22 de noviembre / 18:00 / Plaza de Armas.

Activaciones locales

Además, la gira incluirá activaciones artísticas en comunas que cada año realizan actividades solidarias locales, programadas al mediodía:

Rengo (18 de noviembre) – Plaza de Armas.

Chillán (19 de noviembre) – Frontis Municipalidad.

Lautaro (20 de noviembre) – Plaza de Armas.

Máfil (21 de noviembre) – Plaza de Armas.

Ancud (22 de noviembre) – Plaza de Armas.

Aunque por motivos logísticos la gira no visitará Calama ni Coyhaique, la Teletón realizará actividades especiales en ambas ciudades, cuyos detalles serán informados próximamente.