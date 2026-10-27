Tren de la Gira Teletón atropelló a una persona al llegar a Talca: sufrió lesiones leves

Una persona resultó con lesiones leves luego de ser atropellada por el tren que transporta a los artistas de la Gira Teletón, mientras ingresaban a Talca, en la Región del Maule.

De acuerdo a Carabineros, el accidente ocurrió cerca de las 17:05 horas en el sector de Villa Ilusión, cuando la persona ingresó sorpresivamente a la vía férrea y fue alcanzada por el tren, que se dirigía hacia la estación de la ciudad.

Tras el incidente, personal del SAMU acudió para atender al afectado, quien habría sufrido lesiones de carácter leve. Según los antecedentes preliminares, la persona se retiró del lugar mientras recibía atención médica.

Por su parte, personal policial adoptó el procedimiento correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente, sin que se hayan entregado mayores antecedentes sobre la dinámica de lo ocurrido.

El hecho se registró en el marco de la llegada de la Gira Teletón a la capital del Maule, donde este martes se desarrolla un espectáculo gratuito en el sector de la Costanera, con la participación de distintos artistas nacionales.