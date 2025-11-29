Zúmbale Primo desató la locura en el cierre de la Teletón 2025

El grupo Zúmbale Primo tuvo una exitosa presentación en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional e hicieron corear a todos los presentes.

El querido grupo de música ranchera despachó un veloz show que incluyó su cover de Bruno Mars "Hablando con la luna", su colaboración con Amerikan Sound en "Hoja en blanco" y su éxito "Que te vaya bien".

Esta presentación en la Teletón dejó claro que Zúmbale Primo dejó atrás la polémica generada por su actuación en el cierre de campaña de José Antonio Kast y de las críticas que recibieron, principalmente, por parte de la escena musical.

Antes de este show el grupo había estado en el Teatro Teletón, donde tuvieron la oportunidad de cantar junto a Don Francisco.