¿Tuvo responsabilidad? Sergio Rojas habló tras el despido de Antonella Ríos

Sergio Rojas salió al paso de las acusaciones que lo apuntan como uno de los causantes del despido de Antonella Ríos de Zona Latina, evitando reconocer cualquier responsabilidad en la decisión, en medio de la incertidumbre por su relación laboral y la participación de la actriz en "Primer Plano" donde abordará este episodio.

La actriz fue desvinculada de la señal tras la grabación del episodio de "Encantadas" de este jueves. Sin embargo, ella seguía trabajando como panelista en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, ya que es realizado por una productora externa y pertenece a Rojas. Cuando fue a grabar un nuevo capítulo este jueves, le informaron que tenía prohibido ingresar al canal.

Aunque no ha culpado a nadie directamente, las voces de la farándula televisiva han apuntado a la responsabilidad de Rojas en su salida. Siendo él quien contrata a los rostros de "Que te lo digo" y quien paga a Zona Latina por la emisión y grabación en sus dependencias, ya reemplazó a Ríos con la periodista Paula Escobar.

"La Antonella no está acá por una decisión personal, pero como hoy (jueves) fue despedida, yo sentía que sería super complicado a ella presentarse acá con todas las emociones revueltas de un despido, que fue, además, absolutamente brutal y, aparte de eso, fue super inesperado", explicó Rojas durante su último programa.

Mientras que Escobar hizo ver en el panel que Ríos no quería volver al "Que te lo digo", asegurando que "ella estaba cansada", algo que Rojas dijo desconocer.

Sin embargo, cuando Luis Sandoval le confirmó que la actriz iba a estar en "Primer Plano", Rojas alegó que ella nunca le dijo que iba a estar en el programa, pese a haber hablado con Ríos poco antes. Eso sí, la propia Adriana Barrientos ya le había revelado aquella información horas antes en un contacto con "Zona de Estrellas".

"La nota en 'Primer Plano' es en contra mío, es gente que habla en contra de mí", especuló Rojas, aunque no se ha dado a conocer el contenido del estelar de CHV donde, según la figura televisiva, "todos me odian".

"Ojalá me lo hubiera contado. No me lo contó", insistió, comentando que en el programa "van a tratar de que pise el palito" para hablar mal de él. Eso sí, dijo que iba a reunir con la actriz durante la noche del jueves para conversar, antes de la emisión de "Primer Plano" de este viernes.