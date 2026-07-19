"Me caga...": Ganador de Rojito aseguró que nunca recibió su premio

Corría el año 2003 y Vincent Mejías se convertía en uno de los ganadores de "Rojito", la competencia infantil que surgió en pleno apogeo de "Rojo", el programa de talentos de TVN que buscaba a los mejores cantantes y bailarines del país.

En esa instancia paralela participaron niños cantantes como Felipe Morales, Constanza Román, Geraldine Mancilla y Vanessa Aguilera, y el premio para el ganador era representar a Chile en el festival Kid for Kid en Orlando, Estados Unidos.

Sin embargo, a más de 20 años de ese triunfo, Mejías reveló a través de un live en su cuenta de Instagram que el premio para ir al festival organizado por Maitén Montenegro nunca llegó.

"A mí me cagaron con el premio", acusó el cantante.

"El ganador iba para allá y participaba. Cosa que nunca pasó. O sea, se anunció el ganador, yo gané del 100% con el 50% de los votos y el otro 50% se repartía en los otros cuatro chicos. Eso también está, lo pueden ver en YouTube. Está la final, prácticamente, donde se anuncia el ganador", relató.