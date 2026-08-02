NTV cumple cinco años: 10 hitos de la señal infantil cultural de TVN

El canal NTV, conocido por ser la señal infantil cultural de TVN, cumplirá cinco años el próximo 8 de agosto, liderando la oferta televisiva en lo que respecta a contenidos que no solo entretienen, sino que también educan e inspiran.

La señal celebrará su quinto aniversario con un evento presencial y programación especial de su programa insignia, "Efecto N", con un capítulo de celebración y otro con invitados del mundo infantil.

Además, estrenará la nueva temporada de "Tesoros Naturales", con la conducción de Carola Bezamat y Octavio Silva; además de la serie "Animales de mi Tierra" y una nueva entrega de "Ruedas y aventuras". Para los más pequeños, llegarán "Ideas Rompecráneos" e "Inhumanamente Hablando, con el Profesor Zork".

Estos son 10 hitos en la historia de la señal con una programación enfocada en toda la familia:

1. Premios y reconocimientos

NTV ha sido reconocido por múltiples premios y nominaciones que galardonan sus contenidos, incluyendo el Emmy Internacional de 2022 con la Productora Mi Chica Producciones por el programa "Sueños Latinoamericanos" y la nominación en 2025 a los Martín Fierro Latino como mejor programa infantil por "Efecto". Tambié fue premiado por Congreso Futuro por su aporte para la democratización del conocimiento.

2. La señal infantil y cultural más vista de Chile

El canal ha liderado en rating frente a señales nacionales e internacionales, tanto así que, en abril de 2026 ocupó el primer lugar entre las señales infantiles y culturales, superando a Cartoon Network o History Channel, hazaña que repitió en junio de 2026. Durante el primer semestre de 2026 ya ha sido visto por más de 6,4 millones de personas.

3. Programación identitaria

Un gran volumen de producción nacional desde el primer año, estrenando más de 700 horas de programación con cerca de 90 por ciento de contenido nacional infantil y familiar.

4. Ficción nacional

"Celeste,Hasta el final" y "Quique Hache" fueron tres series de ficción adolescente que son nacionales y creadas especialmente para el canal.

5. "Vota por la niñez"

El programa impulsado por NTV y distintas organizaciones de la sociedad civil fue el único espacio de la televisión chilena al que asistieron todos los candidatos de la primera vuelta, logrando instalar el tema de la niñez chilena en el debate de la elección presidencial de 2025. En el espacio, los candidatos hablaban sobre temas de infancia y después respondían un punto de prensa hecho por niños.

6. Entretención en vivo y en directo

NTV tiene el único programa infantil franjeado de la televisión chilena con "Efecto N", descrito como "recreo más grande de Chile" conducido por Julio Robert y Margarita "Laruchan" Huenuil.

7. "¿Qué sucede?"

El único informativo para niños, niñas y adolescentes del país, donde los temas son trabajados y propuestos en conjunto por niños y un equipo adulto. Los conductores y reporteros son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

8. Trabajo conjunto con Unesco y CNTV Infantil

NTV se ha vinculado con organismos como la Unesco que ha reconocido a distintos programas por su cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular la ODS4 de Educación de Calidad. Además, trabajado junto a CNTV Infantil, amplificando sus contenidos y también con distintas fundaciones chilenas, universidades y con sistemas de medios públicos de Latinoamérica y el resto del mundo.

9. "Hora 25"

Medio multiplataforma dedicado a la cultura compuesto por un sitio web de noticias, espacio en la programación de NTV y redes sociales.

10. Ventana de contenidos

La señal se ha convertido en una importante ventana para los creadores de contenidos, nacionales y regionales, y un espacio para la animación chilena. Por su pantalla han pasado "Wow Lisa" de la productora PunkRobot; "Boca Sucia" de Hera Management; y la serie "Petit" de la productora Pájaro.