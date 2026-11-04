TVN llevará "Mea Culpa" al formato vertical

TVN anunció que el clásico de la crónica roja "Mea Culpa", conducido por Carlos Pinto, volverá en formato vertical.

El canal estatal confirmó que el emblemático programa debutará en su plataforma TVN/Vertical con "Mea Culpa, el regreso", la temporada 14 que se emitió con gran éxito en 2021.

Paula Ovalle, productora ejecutiva de ficción a cargo de TVN Vertical, había adelantado a Cooperativa que se encontraban preparando "otro tipo de contenido en formato vertical", permitiendo ampliar aún más el catálogo de la aplicación junto con sus teleseries verticales originales.

Originalmente, "Mea Culpa" fue emitido en TVN entre 1993 y 2009, abarcando emblemáticos casos criminales como los del "Violador de Maipú", el del "Psicópata de Alto Hospicio" e incluso el caso de Claudio Spiniak.

En "El Regreso", estrenado en 2021, se abordaron casos de años recientes, como los crímenes de Pablo Aravena, más conocido como el "Chacal de Peñablanca", de 2008; y de Lorena Espinosa, sentenciada en 2013 por parricidio consumado y parricidio frustrado tras envenenar a sus hijos de seis meses y cuatro años.

De momento, TVN no ha revelado la fecha del estreno de "Mea Culpa, el regreso" en su plataforma de contenidos verticales.