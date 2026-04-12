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Tópicos: Magazine | Televisión

Ya hay fecha para el estreno de Julio César Rodríguez en Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se confirmó la primera aparición televisiva del animador en lo que sería su nuevo canal.

Ya hay fecha para el estreno de Julio César Rodríguez en Mega
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En medio de los rumores sobre su potencial llegada a Mega, se confirmó la primera aparición televisiva de Julio César Rodríguez tras su abrupta salida de Chilevisión.

El animador estará, precisamente, en Mega y su recién estrenado programa "Only Friends" que conduce José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

La visita de Rodríguez fue anunciada para el capítulo del próximo sábado 18 de abril, día en el "se sumará como invitado al estelar" en el espacio de espectáculos.

Sobre su futuro JC adelantó que "estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta".

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