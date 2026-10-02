Yann Yvin recuerda polémica con Maluco: "Fue una muy mala interpretación"

Yann Yvin recordó la polémica que protagonizó durante su paso por "El Internado", luego de que un episodio del programa generara críticas por su comportamiento hacia Maluco.

Consultado por las acusaciones, el chef aseguró que la situación fue sacada de contexto, explicando que se trataba de una prueba en la que todos los participantes estaban encadenados.

"No, se malentendió, porque era una prueba donde todos estaban encadenados y nada más que eso", sostuvo Yvin, quien además apuntó al propio Maluco para conocer su versión de lo ocurrido. "Pregúntale a Maluco, mejor él tiene la respuesta, no yo", afirmó.

El cocinero también cuestionó la forma en que se mostró el episodio en pantalla. "Fue una muy mala interpretación y como siempre, cuando se saca una imagen de un contexto, se utiliza", señaló.

"Imposible de mi parte tener un maltrato con alguien y menos de racismo, imposible", enfatizó.

Su regreso a "MasterChef"

Las declaraciones de Yvin se dan en medio de su regreso a "MasterChef Chile" -que estrena este domingo 4 de octubre a las 22:30 horas por TVN y HBO Max-, programa que lo llevó a la televisión nacional hace 12 años y donde nuevamente asumirá como jurado.

Sobre esta nueva temporada, el francés aseguró que mantiene su carácter estricto, especialmente cuando los participantes desperdician alimentos, aunque reconoció que con los años ha desarrollado una mayor empatía. "Soy estricto, eso sí, porque no soporto el maltrato de los productos", explicó.

Además, el chef destacó el perfil de los nuevos concursantes, provenientes de distintas regiones del país y con diversas historias personales. "La magia un poco de la cocina es que hace resurgir todos esos sentimientos, todas esas emociones escondidas", comentó sobre la experiencia de esta nueva edición.