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Tópicos: Magazine | Tendencias | Concursos de Belleza

"Es nuestro. Es de Chile": la emotiva reflexión de Ignacia Michelson tras su paso por el Miss Grand International

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La representante chilena compartió un extenso mensaje en Instagram, en el que agradeció el apoyo, pidió disculpas y le dedicó unas palabras a la próxima Miss Grand Chile.
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Ignacia Michelson logró clasificar entre las 25 mejores del Miss Grand International 2026, cuya final se realizó el sábado 10 de octubre en Bangkok, Tailandia.

Después de la gala, la chilena se dio un tiempo para hablarles a sus seguidores. "Gracias a todos los que creyeron en mí, incluso en esos momentos en los que muchas veces ni yo misma creía que podía lograrlo", partió escribiendo.

La modelo hizo un balance de su experiencia: "Llegué a este concurso siendo una mujer sin experiencia en este mundo, con miedos, inseguridades y muchísimo por aprender. Y hoy puedo mirar hacia atrás y decir que crecí, me superé y logramos juntos un Top que jamás habría sido posible sin ustedes. Este logro no es solamente mío. Es nuestro. Es de Chile".

"También quiero pedirles perdón por no haber podido darles más. Yo quería llegar todavía más lejos por ustedes, pero me voy con el corazón lleno, sabiendo que entregué todo lo que tenía y que esta experiencia me hizo una mujer mucho más fuerte", escribió.

Michelson dijo esperar que su historia inspire a quienes tienen miedo de intentarlo: "Sí se puede. Yo también tuve miedo. Yo también dudé de mí. Y aun así lo intenté y lo logré". Además, le dedicó un mensaje a quien la suceda: "Espero de corazón que la próxima Miss Grand Chile llegue todavía más lejos que yo, porque esto recién comienza".

"Gracias por levantarme, defenderme, apoyarme y hacerme sentir que nunca estuve sola. Me llevo este momento para siempre", cerró. Mientras tanto, Michelson ya prepara su regreso y en otra publicación contó que sigue viajando y que tiene ganas de comerse una cazuela.

 

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