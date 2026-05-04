¿Cuándo y dónde ver la alfombra roja de la MET Gala 2026?

La Met Gala, la gran fiesta de la moda, se celebra este lunes 4 de mayo rodeada por el polémico patrocinio de Jeff Bezos y con la ausencia del mediático alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani que ha decidido ausentarse.

Las celebridades se preparan desde hace meses con sus estilistas para encarnar el lema de este año "La moda es arte", el que invita a los asistentes a sacar el lado más artísticos a sus propuestas.

Desde hace casi 75 años, este evento recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), pero mucho ha cambiado desde sus inicios, sobre todo durante el "reinado" de la influyente editora de la revista Vogue, Anna Wintour, que lo ha convertido en parte de la cultura pop.

Invitados

Entre los nombres asegurados de la noche está Beyoncé, prácticamente considerada realeza en la música de EE.UU., que vuelve a la gala por todo lo alto tras saltársela durante 10 años, y que presidirá la gala junto a la mismísima Wintour, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams.

Confirmadas con el papel de anfitrionas también están la sucesora de Wintour en Vogue, Chloe Malle, y celebridades como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseult.

¿Dónde y a qué hora ver?

La alfombra roja de la MET Gala podrá sintonizarse a través del canal de Youtube del evento desde las 18:00 horas (hora de Chile).