Carvajal y Ley Miscelánea: Ideología de rebajar impuestos a superricos contradice el avance social

La senadora Loreto Carvajal (PPD) acusó este lunes en Cooperativa una inconsistencia entre el discurso del Gobierno y las acciones concretas respecto a la Ley Miscelánea, particularmente en lo que respecta a la rebaja de impuestos a los "superricos" y su impacto en los programas sociales.

Según la legisladora, la administración del Presidente José Antonio Kast no ha logrado explicar sus verdaderas intenciones, generando una contradicción que golpea el corazón del avance en derechos sociales.

"Estas medidas, si bien al principio tendían a disminuir la tasa tributaria para los superricos, hoy ese relato no condice con la efectividad necesaria para poder, desde de una manera precisa, aclarar con total certeza de que no se van a disminuir los recursos para los programas sociales", advirtió Carvajal en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Según advirtió, "pareciera ser, de toda lógica, que no está la consistencia necesaria frente a un escenario en el que hoy el Gobierno no ha sido capaz de explicar definitivamente cuál es la intención, más allá de la ideología de rebajar impuestos a los superricos, pero por otro lado golpear el alma del avance en materia de derechos sociales, a propósito de la disminución de planes y programas tan relevantes".

Carvajal subrayó que el Ejecutivo no logra precisar su intención detrás de la rebaja tributaria y el impacto en los derechos sociales. (FOTO: ATON)

Carvajal lamentó que el proyecto de ley miscelánea, que agrupa diversas materias en un solo articulado, carece de la coherencia necesaria para abordar las urgencias de las regiones afectadas por desastres y, a la vez, asegurar el financiamiento de los programas sociales.

"Lo que ocurre con este proyecto es que hay un misceláneo, un conjunto de propuestas y medidas que no conversan necesariamente, pero que tampoco auguran un resultado eficaz y urgente para lo que hoy las regiones de Biobío, Ñuble y Valparaíso requieren (para su reconstrucción)", explicó la parlamentaria.

Caso "Muñeca Bielorrusa": Carvajal se defiende y exige claridad a la Fiscalía

La senadora PPD también abordó las acusaciones que la vinculan al denominado caso "Muñeca Bielorrusa", donde se le imputa haber recibido 300 millones de pesos por gestiones relacionadas con el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán.

Carvajal negó estos hechos, calificándolos de "calumniosos" y manifestando su plena disposición a colaborar con la investigación de la Fiscalía.

"Estoy súper disponible desde el día uno. Como ya lo hicimos, yo he tenido que hacer frente a estos hechos calumniosos, pero hay una defensa que es la más grande y que la sostengo con mayor responsabilidad, que es la verdad", expresó la legisladora.

Carvajal también reafirmó su plena disposición a cooperar con la pesquisa de la Fiscalía por el caso "Muñeca Bielorrusa", calificando las acusaciones en su contra de "calumniosas". (FOTO: ATON)

Recalcó que "cuando uno enfrenta una gran mentira, no debiera tener problemas si tiene una gran verdad, que es lo que a mí me acompaña".

Las acusaciones surgieron a raíz de la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien es exsocio de Gabriel Silber, pareja de la senadora Carvajal y quien también ha declarado como testigo en la causa.