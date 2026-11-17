La modelo Dominga López ya se encuentra instalada en Puerto Rico a la espera de la final del concurso de belleza Miss Universo.

La representante de Chile publicó en sus redes sociales una serie de registros de sus primeras actividades en la isla, que en los próximos días albergará la edición número 75 de esta competencia.

"Cada una de estas mujeres ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y Puerto Rico las ha recibido como si fueran de casa. Verlas por fin juntas, compartiendo sus culturas e historias en una isla que vive este certamen con tanta pasión, es la mejor manera de celebrar nuestros 75 años", expresó en un comunicado Ronald Day, CEO la organización de Miss Universo.

La celebración culminará con tres noches de competencia en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan: la competencia de Traje Nacional el 21 de noviembre, la Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gran Final y coronación de Miss Universo 2026 el 24 de noviembre con la corona "El Resplandor del Legado Eterno".

La final de Miss Universo podrá verse a través de las pantallas de Mega con la conducción de Julio César Rodríguez.