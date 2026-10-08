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Tópicos: Magazine | Tendencias

El clásico Atari 800XL regresa con renovado modelo: Incluye juegos y lector de cartuchos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La consola original fue lanzada en 1983.

El clásico Atari 800XL regresa con renovado modelo: Incluye juegos y lector de cartuchos
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La compañía Atari anunció el lanzamiento de un renovado modelo de su clásica consola 800XL a más de 40 años de su estreno original.

Esta edición especial incluye un teclado completamente funcional, una recreación moderna del clásico joystick, conección HDMI y otras funciones.

Además incluirá 25 juegos cargados en su sistema, entre los que destacan "Centipede,Missile Command,M.U.L.E." y "Battlezone". La consolta también tendrá un lector de cartuchos de Atari 400, 800, XL y XE, y un puerto USB que permitirá cargar más títulos.

El nuevo Atari 800XL será lanzado al mercado el próximo 23 de abril de 2027 a un precio de 219.99 dólares.

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