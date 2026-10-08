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El clásico Atari 800XL regresa con renovado modelo: Incluye juegos y lector de cartuchos
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Autor: Redacción Cooperativa
La consola original fue lanzada en 1983.
La consola original fue lanzada en 1983.
La compañía Atari anunció el lanzamiento de un renovado modelo de su clásica consola 800XL a más de 40 años de su estreno original.
Esta edición especial incluye un teclado completamente funcional, una recreación moderna del clásico joystick, conección HDMI y otras funciones.
Además incluirá 25 juegos cargados en su sistema, entre los que destacan "Centipede,Missile Command,M.U.L.E." y "Battlezone". La consolta también tendrá un lector de cartuchos de Atari 400, 800, XL y XE, y un puerto USB que permitirá cargar más títulos.
El nuevo Atari 800XL será lanzado al mercado el próximo 23 de abril de 2027 a un precio de 219.99 dólares.