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Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Churrasco italiano chileno fue elegido entre los mejores sándwiches del mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sitio gastronómico destacó particularmente la preparación elaborada en la Fuente Alemana.

Churrasco italiano
 Taste Atlas
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El sitio especializado en gastronomía, TasteAtlas, incluyó al churrasco italiano chileno entre los mejores sándwiches del mundo, en un ranking que reunió a preparaciones tradicionales de distintos países.

Se trata de la preparación elaborada en la Fuente Alemana, la cual apareció en el puesto 23 de la lista con una calificación de 4,2 estrellas de un máximo de cinco.

En el listado latinoamericano, el churrasco italiano quedó por detrás de opciones como el choripán argentino, el sánguche de milanesa, la butifarra peruana, el lomito argentino, el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada venezolana.

El tradicional churrasco italiano recibe ese nombre por los ingredientes que lo acompañan. La combinación de palta, tomate y mayonesa recuerda los colores de la bandera de Italia, una característica que lo convirtió en uno de los clásicos más reconocidos de la comida chilena.

 

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