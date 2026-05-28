Día de la Hamburguesa 2026: Conoce las ofertas y promociones

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha que cada año suma más seguidores en Chile y que estará marcada por promociones, descuentos y lanzamientos especiales en distintos locales del país.

La conmemoración llega pocos días después del Día del Completo, otra de las jornadas gastronómicas que suele generar alta participación entre los fanáticos de la comida rápida en el país.

¿Cuáles son los descuentos y promociones por el Día de la Hamburguesa?

Entre las principales cadenas, Wendy's ofrecerá 20 mil Jr. Cheese a solo $1 usando el código DIAHAMBURGUESA en la aplicación y con retiro en tienda.

Burger King mantendrá su Whopper a $2.500 mediante la app móvil, con opción de agregar papas fritas y bebida por $1.500 adicionales.

Carl's Jr también se sumará a la jornada con una Big Cheeseburger por $10 extra al comprar un combo grande.

Streat Burger ofrecerá su Classic Burger simple a $3.490 en todas sus tiendas presenciales y tendrá descuentos adicionales mediante aplicaciones de delivery.

Johnny Rockets regalará hamburguesas en sus locales desde las 14:00 horas mediante sorteos entre clientes.

Just Burger lanzará la edición limitada "Dirty Bacon", disponible por cuatro días tanto en locales físicos como en delivery. Además, tendrá promociones de $4.990 por una hamburguesa y $8.990 por dos unidades.

La Burguesía ofrecerá un combo con hamburguesa MC Bacon, papas fritas y acompañamientos por $7.990 en Providencia.

Ludum Bar presentará su nueva hamburguesa "Cuarto de Meeple" a $3.000 hasta agotar stock.

Kross Bar celebrará la fecha con carne extra sin costo en todas sus hamburguesas y un sampler de cervezas incluido con cada pedido.

Por su parte, la plataforma de comida rápida, Uber Eats, también confirmó promociones especiales en distintas ciudades del país.

Antofagasta:

Wanted Burger ofrecerá 40% de descuento en la Cheese Burger XL con bebida.

Coquimbo:

Barba Negra Sinderpart tendrá 30% de descuento en la Sushi Burger de Pollo.

Viña del Mar:

El Patio Gourmet ofrecerá 50% de descuento en combos armados.

Psiquis Bar Viña tendrá 50% de rebaja en "La Incomprendida".

Roof Burger contará con promoción 2x1 en la Roof Burger con papas fritas.

Tribeca Burger ofrecerá 40% de descuento en cheeseburgers con papas fritas.

Concón:

Rollsweiler tendrá 50% de descuento en handrolls de pollo con queso crema y cebollín.

Tribeca Burger Concón ofrecerá 40% de rebaja en cheeseburgers con papas fritas.

Región Metropolitana:

All Rice Food ofrecerá 30% de descuento en Sushi Burger con papas fritas y bebida.

All Star Burger tendrá 50% de descuento en la "Guns N' Roses Burger".

Big Plaza contará con promoción 2x1 en papas fritas grandes.

Burger Sin ofrecerá 50% de rebaja en la Classic Burger.

Crisp Smash Burgers tendrá 40% de descuento en la New York Burger.

El Gran Tazón ofrecerá 50% de descuento en la Tori Burger.

El Padrino Burger Dorsal tendrá 50% de rebaja en la Classic Burger.

El Templo del Smash ofrecerá 30% de descuento en cheeseburger con papas fritas en sus locales de Las Condes y Santiago Centro.

Gohan City contará con 40% de descuento en la hamburguesa "Harley Quinn".

Honor Burgers tendrá 50% de descuento en la Chicken Buffalo en Santiago Centro y La Reina.

Hot Burger ofrecerá 50% de rebaja en la Cheese Smash Burger doble carne con papas fritas.

La Casa del Poke Roll tendrá 50% de descuento en sushi burgers especiales.

La Meza Burger contará con promoción 2x1 en la Classic Burger simple.

Mega Burger ofrecerá 50% de descuento en la Mega Smash Burger con papas fritas.

Primos Smash tendrá 30% de descuento en la Chimi Burger con papas.

Rapaz Burgers ofrecerá 30% de rebaja en el Combo Cheese Burger Rapaz en MUT, El Golf y Las Lilas.

Sanguchelo X contará con 40% de descuento en combos de churrascos italianos.

Smash Burger Grill tendrá 30% de descuento en la Oklahoma Burger con papas fritas.

Space Burger ofrecerá 40% de rebaja en combos de cheeseburger clásica.

Tako Nikkei contará con 50% de descuento en la Sushi Burger Katsu.

Vegan Meat tendrá 50% de descuento en churros veganos con dips.

Local Burger ofrecerá 60% de descuento en la "Special Bacon Onion Doble" en Las Condes, Providencia y Ñuñoa.

Honor Burgers en Ñuñoa y La Reina tendrá además 50% de rebaja en la Honor Onion Cheese.

Rancagua:

Burger Chicken and Meat ofrecerá 50% de descuento en la Crispy Queen con papas fritas.

Klan Destino Smash Burger contará con promoción 2x1 en hamburguesas italianas con papas fritas.

Master Burger tendrá promoción 2x1 en la Burger Cheese Bacon simple con papas fritas.

Mckenzie Burger ofrecerá 50% de descuento en la Classic Burger con papas fritas.

Oasis Food contará con 50% de rebaja en la Cheese Burger sin papas.

Talca:

La Hamburguesería ofrecerá 50% de descuento en la hamburguesa Granjera.

También tendrá 50% de rebaja en el combo Break City Burger con bebida y papas fritas.

Los Ángeles:

Break City ofrecerá 30% de descuento en "The Classic" con papas fritas.

Lola Burger tendrá 50% de descuento en la Promo 3 Burger.

San Pedro de la Paz:

El Mesón Hamburguesería y Sandwichería ofrecerá 50% de descuento en la Doble Bacon Burger.

Smoochy San Pedro tendrá 50% de rebaja en la Smoochy Cheeseburger.

Cheddar's San Pedro ofrecerá 50% de descuento en dos Classic Burger.

Los Fundadores contará con 50% de rebaja en el Combo Perfecto.

Vegan Brothers San Pedro ofrecerá 50% de descuento en la Burger Mak Vegan Classic XL.

La Octava Burger tendrá 30% de rebaja en la Burger Concepción.

Talcahuano y Hualpén:

La Búfala ofrecerá 50% de descuento en la hamburguesa Champiñón.

Sinner Hamburguesería tendrá 50% de rebaja en la hamburguesa Wrath.

Concepción:

Cheddar's ofrecerá 50% de descuento en dos Classic Burger en ambas sedes.

SteFano's Bajón Nocturno contará con promoción 2x1 en cheeseburgers.

Smoochy tendrá 50% de rebaja en la Smoochy Cheeseburger.

Ruta 150 Burger ofrecerá 50% de descuento en la Burger Classic con papas fritas.

Cheddar's Bajón tendrá 50% de descuento en dos Classic Burger.

Vegan Brothers ofrecerá 50% de rebaja en la Burger Mak Vegan Classic XL.

Chillán:

Cheddar's Chillán contará con 50% de descuento en dos Classic Burger.

Temuco: