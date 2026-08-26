Fiestas Patrias 2026: ¿Cuáles son las mejores empanadas de Santiago?
El gremio de las panaderías eligió a las más ricas de la capital, entre un centenar de participantes.
El gremio de las panaderías eligió a las más ricas de la capital, entre un centenar de participantes.
Queda cada vez menos para las Fiestas Patrias 2026 y, como siempre, la empanada de pino es protagonista, aunque la preparación -en sus múltiples variedades- es un activo gastronómico durante todo el año, al nivel de los completos.
Por eso, y como es tradicional, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) y la revista PanArte organizaron el concurso anual para elegir la mejor empanada de la capital.
Este año fueron cerca de 100 participantes, con 15 finalistas sometidos a una cata a ciegas, en la que se evaluaron aspectos como ingredientes, consistencia del pino, punto de la masa y hasta su estética.
Para 2026, el jurado escogió como la mejor empanada 2026 a la de Panadería Antofagasta, ubicada en calle Antofagasta 2899, esquina San Alfonso, en la comuna de Santiago y que cuenta con más de 80 años de historia.
En segundo lugar quedó la empanada de Empanadería Don Lucho, en Eusebio Lillo 1905, Conchalí; mientras que el bronce fue para Panadería Zunino, de San Pablo 8750, Pudahuel.