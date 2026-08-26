Fiestas Patrias 2026: ¿Cuáles son las mejores empanadas de Santiago?

Queda cada vez menos para las Fiestas Patrias 2026 y, como siempre, la empanada de pino es protagonista, aunque la preparación -en sus múltiples variedades- es un activo gastronómico durante todo el año, al nivel de los completos.

Por eso, y como es tradicional, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) y la revista PanArte organizaron el concurso anual para elegir la mejor empanada de la capital.

Este año fueron cerca de 100 participantes, con 15 finalistas sometidos a una cata a ciegas, en la que se evaluaron aspectos como ingredientes, consistencia del pino, punto de la masa y hasta su estética.

Para 2026, el jurado escogió como la mejor empanada 2026 a la de Panadería Antofagasta, ubicada en calle Antofagasta 2899, esquina San Alfonso, en la comuna de Santiago y que cuenta con más de 80 años de historia.

En segundo lugar quedó la empanada de Empanadería Don Lucho, en Eusebio Lillo 1905, Conchalí; mientras que el bronce fue para Panadería Zunino, de San Pablo 8750, Pudahuel.