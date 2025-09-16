Valparaíso también eligió sus mejores empanadas: ¿Dónde comprarlas?
Un negocio de la Subida Ecuador repitió y nuevamente tiene el primer lugar.
Tal como Santiago, en Valparaíso también se realizó un concurso de empanadas, con miras a las Fiestas Patrias y que reunió a 14 postulantes, sometidos a una cata ciega por parte del jurado.
El primer lugar fue para un conocido, y así lo destacó el presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, Patricio Rojas: "Esta premiación reafirma la consistencia de El Sabor de Miguel, al repetir el triunfo este año".
"Habla de la calidad sostenida del producto y de mantener una receta en el tiempo, algo que para este tipo de fábricas es sinónimo de respeto y compromiso con sus clientes", afirmó el también degustador.
Según la decisión del jurado, las tres mejores empanadas del Puerto son
Además, Los Mendoza ganó la mención La Selecta, a la empanada de mejor relación precio-calidad.