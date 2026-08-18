Línea de micros de Concepción eleva su cosmo con "Los Caballeros del Zodiaco"

La línea del transporte público Nueva Llacolén elevó su cosmo en el Gran Concepción al lanzar boletos de micro temáticos del legendario anime "Los Caballeros del Zodiaco".

Se trata de una colección de boletos con 66 personajes y elementos de la emblemática obra "Saint Seiya" de Masami Kurumada, que ya están circulando en las diferentes máquinas de la línea.

"Son 66 boletos coleccionables, donde se encuentran los caballeros de bronce, oro y algunos de plata. Además de la diosa 'Atenea', algunas armaduras y más", explicó la empresa al medio penquista Sabes.

Los boletos de "Los Caballeros del Zodiaco" estarán disponibles hasta fines de agosto y se espera lanzar otras dos colecciones temáticas en los próximos meses, antes de la entrada en vigencia del sistema de pago electrónico en la zona.