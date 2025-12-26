"Bambi print": El nuevo estampado animal que marca tendencia

Tras años dominados por los clásicos estampados animales, como leopardo, cebra o serpiente, la moda comienza a mirar en otra dirección: El pelaje de ciervo emerge como una nueva obsesión estética y se perfila como una de las tendencias que marcarán 2026.

Aunque las pasarelas han dado una tregua al animal print tradicional, las redes sociales, especialmente TikTok, han impulsado el llamado bambi print como alternativa.

Este motivo, también conocido como deer print o fawn print, imita la piel de los ciervos jóvenes y se caracteriza por "pequeñas pintas blancas sobre una base marrón".

Lejos de ser una moda pasajera, se presenta como una propuesta atemporal, sofisticada y versátil, alineada con el nuevo minimalismo que promueven diseñadores y firmas como Brandon Maxwell, David Koma, Tory Burch, Ganni, además de marcas de consumo masivo como Bershka, Parfois o Stradivarius.

El estampado cérvido ya circula con fuerza en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, blusas, pantalones cortos y cazadoras, además de una amplia gama de accesorios, desde cinturones y bolsos hasta mocasines, bailarinas y botas de caña alta, consolidando su presencia tanto en looks cotidianos como más elaborados.

Ojos de bambi

La tendencia también se extiende al maquillaje, con versiones que van desde el moteado blanco en frente y mejillas hasta propuestas más discretas centradas en una mirada luminosa y pestañas alargadas.

Este estilo remite a los llamados "ojos de Bambi", popularizados por Audrey Hepburn junto a su maquillador Alberto De Rossi, quien se inspiró en un ciervo real llamado Pippin, que acompañó a la actriz durante el rodaje de "Green Mansions" (1959).