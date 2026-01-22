Diseñador Valentino es despedido en Roma por amigos y seguidores
Publicado:
El viernes 23 de enero será el funeral del reconocido diseñador de moda italiano Valentino Garavani, fallecido a los 93 años el pasado lunes. Tanto amigos y compañeros de la vida -entre ellos su histórico socio, Giancarlo Giammetti- como seguidores anónimos de la alta costura comenzaron su despedida en una capilla ardiente en la romana Piazza Mignanelli.
