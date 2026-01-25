Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Así fue la presentación de Mon Laferte en el Paris Fashion Week

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista desfiló y cantó su canción "Femme Fatale" en la Semana de la Moda de París.

La cantante chilena Mon Laferte debutó en el desfile del diseñador Willy Chavarría durante el Paris Fashion Week, en el marco de la Semana de la Moda de París.

Todo ocurrió el pasado 23 de enero, cuando el diseñador presentó su colección titulada "Eterno".

En la ocasión, la artista interpretó su canción "Femme Fatale" como show de apertura y, además de realizar una puesta en escena, desfiló por la pasarela.

La revista Vogue Francia compartió en sus redes sociales el registro del momento, destacando la participación de la cantante chilena en el evento.

En portada