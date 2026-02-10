Síguenos:
Messi y sus hijos posaron con las camisetas de Santos que envió de regalo Neymar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, posó con dos de sus hijos, Thiago y Mateo, con camisetas de Santos enviadas por Neymar, su antiguo compañero en FC Barcelona y PSG. "De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio", escribió el club brasileño en sus redes sociales.

