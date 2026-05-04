MET Gala 2026: Blake Lively reaparece en "gloria y majestad" tras acuerdo con Baldoni

La actriz Blake Lively hizo una sorpresiva aparición pública en la Met Gala 2026 este lunes.

Al desfilar por la alfombra roja, la intérprete deslumbró con un largo vestido con cola en tonos pastel -como rosa, azul y lila- evocando la primavera.

Asimismo, la protagonista de "Gossip Girl" se mostró sonriente, radiante y relajada durante su paso por el evento.

La aparición del ícono de la moda se produce horas después de que se conocieran nuevos antecedentes sobre su disputa con Justin Baldoni, surgida durante el rodaje de la película "It Ends With Us".

De acuerdo a lo informado, ambas partes se acusaron mutuamente en el marco de la controversia, la que generó amplia cobertura mediática en las últimas semanas.

Finalmente, Lively y Baldoni alcanzaron un acuerdo extrajudicial que puso fin al conflicto, aunque sin que se dieran a conocer detalles sobre las condiciones del mismo.