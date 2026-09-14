Muere Bob Mackie, icónico diseñador de Marilyn Monroe y Cher

El diseñador de moda y vestuarista estadounidense Bob Mackie, conocido por los conjuntos de gala con los que vistió a algunas de las mayores estrellas de Hollywood, murió a los 87 años, según comunicaron este lunes desde sus redes sociales.

"Con gran pesar compartimos la noticia de que el Sr. Bob Mackie falleció hoy. Vivió plenamente sus 87 años, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que era todo lo que siempre quiso hacer", indicó el comunicado, que no detalló la causa de muerte.

Mackie fue una de las figuras más influyentes de la moda para televisión y teatro en Estados Unidos. Ganó premios Emmy y Tony, fue nominado a los Oscar y recibió el reconocimiento a toda una carrera del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU.

El "sultán de las lentejuelas"

Su carrera comenzó en Hollywood en 1961, cuando consiguió trabajo como dibujante en los estudios Paramount tras ser descubierto por la diseñadora Edith Head. Años más tarde, se consolidó como vestuarista de "The Carol Burnett Show", donde llegó a diseñar cerca de 17.000 conjuntos para la humorista y presentadora.

Su fama creció con "The Sonny and Cher Show", etapa en la que creó algunos de los looks más recordados de Cher y comenzó a trabajar con figuras como Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton y Madonna.

Entre sus diseños más reconocidos está el llamado "vestido de la venganza" que Cher utilizó en los Oscar de 1986, además del vestido que Marilyn Monroe llevó para cantarle el cumpleaños a John F. Kennedy en 1962.

Considerado un pionero de los llamados "vestidos desnudos", Mackie continuó trabajando hasta sus últimos años y vistió a nuevas generaciones de artistas como Miley Cyrus, Taylor Swift y Sabrina Carpenter.