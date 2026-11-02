Volver al pasado: Google y Zelda te hacen viajar a 1998 en nuevo homenaje
Esta semana será lanzado el remake del legendario videojuego de Nintendo 64.
Esta semana será lanzado el remake del legendario videojuego de Nintendo 64.
El buscador de Google realizó un particular homenaje a la saga de videojuegos "The Legend of Zelda" a raíz del estreno del remake de uno de sus clásicos.
Este 5 de noviembre debutará en Nintendo Switch 2 una nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", el título con el que la compañía japonesa conquistó el mundo en 1998.
A raíz de esto Google permite a los usuarios viajar a ese año y revivir la nostalgia que generará este juego.
Al buscar "ocarina of time" el sitio web te ofrecerá interactuar con la "Master Sword" (objeto fundamental dentro del juego) y transportarte al pasado, mientras luce como lo hacía en 1998.