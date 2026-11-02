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Tópicos: Magazine | Tendencias

Volver al pasado: Google y Zelda te hacen viajar a 1998 en nuevo homenaje

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana será lanzado el remake del legendario videojuego de Nintendo 64.

Volver al pasado: Google y Zelda te hacen viajar a 1998 en nuevo homenaje
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El buscador de Google realizó un particular homenaje a la saga de videojuegos "The Legend of Zelda" a raíz del estreno del remake de uno de sus clásicos.

Este 5 de noviembre debutará en Nintendo Switch 2 una nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", el título con el que la compañía japonesa conquistó el mundo en 1998.

A raíz de esto Google permite a los usuarios viajar a ese año y revivir la nostalgia que generará este juego.

Al buscar "ocarina of time" el sitio web te ofrecerá interactuar con la "Master Sword" (objeto fundamental dentro del juego) y transportarte al pasado, mientras luce como lo hacía en 1998.

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