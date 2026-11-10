Riot Games: "2027 será el año más importante en la historia de League of Legends"

Todo está definido para la gran final del campeonato mundial de "League of Legends", Worlds 2026, y desde el estudio Riot Games saben que el evento marcará un antes y un después para el popular título, al punto de asegurar que el 2027 será el año "más importante en la historia" del videojuego mejor conocido como "LoL".

"La expectativa con Worlds es superarse año con año, por suerte es algo que hemos venido haciendo, y a ver lo que nos depara", declaró Gonzalo Pardo del Olmo, brand manager de "League of Legends" para Latinoamérica, al conversar con Cooperativa durante una breve visita a Chile.

Sin poder entregar más detalles, adelantó: "Lo que podemos decir es que 2027 va a ser el año más importante en la historia de 'League of Legends'. Es un año muy importante, es un año que va a afectar a muchas partes del juego para muchísimo mejor. Entonces, el Worlds del año que viene, las expectativas son altísimas".

"La gente que vea la final de Worlds, va a poder ver algo de lo que estoy hablando para 2027", anticipó el rioter, como se conoce a los empleados de Riot Games.

"Es un momento perfecto para ser fan de nuestros grupos y de LoL"

Pardo del Olmo visitó Chile para ser parte de una "listening party" (fiesta de escucha) centrada en las bandas virtuales de Riot Games, con K/DA y True Damage teniendo una presencia importante de cara a la final del mundial.

Especialmente K/DA, cuyo regreso musical adquirió fuerza tras el impulso de apuestas como la premiada "K-pop Demon Hunters". En palabras del rioter, "ellos se inspiraron en K/DA para 'K-pop Demon Hunters'", considerando que la banda de Riot nació en 2018.

Además, "Chile siempre va a estar en el top 3" de escucha en la plataforma Spotify de los grupos K/DA -cuyo single "Firestarter" es un hit- y True Damage, además de Heartsteel, todos formados por personajes del universo del juego. Eso fue premiado con la representación latina en True Damage, al tener a la cantante mexicana Sofía Reyes como "Qiyana".

"Es un momento perfecto para ser fan de nuestros grupos y ser fan de 'LoL'", expresó.

Gonzalo ha disfrutado bastante del último campeonato mundial, especialmente considerando la presencia latina en el competitivo global, como el argentino Josedeo en Team Liquid o la escuadra mexicana LYON, que llegó a cuartos de final por primera vez.

Eso sí, reconoció estar "un poco triste" con la eliminación del emblemático equipo surcoreano T1, liderado por Faker, luego de que la escuadra china Bilibili Gaming (BLG) pusiera término a la dinastía coreana y asegurara su paso a la final, donde enfrentará a Gen.G Esports, de la liga surcoreana.

"Es una final increíble. El nivel que demostró Bilibili es impresionante y Gen.G llega a la final (por primera vez), entonces todos estamos esperando a ver si Chovy finalmente podrá ser campeón de Worlds".

Todo se definirá este sábado 14 de noviembre en Nueva York, EE.UU., donde Cooperativa será el único medio chileno presente en uno de los mayores eventos de esports a nivel mundial.