Caída de Hércules boliviano: Apertura de la caja negra podría tardar hasta seis meses

La Fiscalía General de Bolivia y el Ministerio de Salud confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país vecino.

El accidente ocurrió cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

"Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, confirmó horas después el deceso de otras dos personas. Hasta el viernes, la unidad de Bomberos había reportado 15 personas fallecidas y otras desaparecidas.

La Fiscalía señaló que en el lugar del accidente "también se desarrollaron procedimientos forenses con estricto apego a los protocolos científicos, incluyendo la toma de muestras biológicas y recolección de evidencias".

Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas resguardan todo el perímetro del lugar del hecho, dentro del cual aún hay restos de cuerpos que deben ser levantados por las autoridades pertinentes, revelaron autoridades policiales.

El director nacional de la unidad de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que hay además 29 personas heridas: 22 civiles que están hospitalizados y siete militares que eran parte de la tripulación del avión.

Caos por dinero esparcido tras accidente

Tras el siniestro, 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

Comisión investiga eventuales responsables

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) conformó este sábado una comisión que investiga las causas y responsables del accidente: "Lamentablemente este hecho no se puede resolver de la noche a la mañana, tendrán que hacer su investigación, encontrar la caja negra para enviarla al proveedor para su análisis", informó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en una conferencia de prensa.

"Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, datos de la hora, dirección del viento, esta pista es larga. Tiene tres mangas y en las tres mangas hay tres direcciones de viento diferentes, esos datos los estamos pidiendo a Naabol" para confirmar o descartar una causa climática, dijo el coronel Ricardo Alarcón, parte de la junta de accidentes aeronáuticos de la FAB.

Los peritajes también incluyen una requisa en los alrededores del lugar del accidente, que "fueron contaminados por la gente" minutos después del hecho, dijo Alarcón.

La investigación a partir de la apertura de la caja negra puede demorar de uno a seis meses en laboratorios fuera de Bolivia, análisis que está bajo control del proveedor, añadió el militar.