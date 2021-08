"Nadie imaginó que en 20 días los talibanes iban a ocupar Kabul. Es muy impactante, es terrorífico lo que ha ocurrido", dijo a Cooperativa Safer Habibi, encargado de asuntos externos de la comunidad afgana en Chile. "Yo viví cuatro años bajo el régimen talibán en Afganistán, salí el año 2000 de ahí, y es una sensación muy amarga recordarlo y saber que más de 38 mil personas van a tener que vivir lo que yo viví hace 21 años, donde no tienes los derechos básicos de una persona libre, y las mujeres no tienen derechos básicos como seres humanos... Es lamentable y terrorífico; a mí me tortura, me destruye pensar lo que puede pasarle a la gente allá", confidenció Habibi a Lo Que Queda del Día. Los afganos en Chile, "todos estamos preocupados de nuestras familias, principalmente por las mujeres, nuestras hermanas", ya que "las mujeres más jóvenes son tratadas como trofeos de guerra" por los extremistas islámicos, explicó el inmigrante, que admitió no ver esperanza en lo inmediato: "Estamos volviendo a la Edad Media",

