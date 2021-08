El documentalista y periodista chileno Jorge Said logró salir con vida tras vivir un dramático momento en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, horas antes del doble atentado suicida perpetrado el jueves por el grupo yihadista Estado Islámico. "La gente que quedó dentro estaba sometida a los vejámenes más grandes, incluidos nosotros, y los miedos que se podían sentir eran tan grandes que yo no podía levantar la cámara, no podía hablar, porque, si me descubrían que mi idioma era extranjero, la gente me delataba. Me delataron 10 veces, yo creo que me salvé 10 veces de esto", relató desde Madrid (España) a Una Nueva Mañana de Cooperativa, sintiéndose todavía vulnerable e inseguro.

