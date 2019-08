Explosión en una boda dejó una docena de muertos en Afganistán

Una docena de muertos y al menos 20 personas resultaron heridas luego de que un desconocido detonara un artefacto explosivo al interior del salón de eventos donde se desarrollaba una boda en Kabul, Afganistán.

"Una explosión tuvo lugar en la sala de bodas Shahr-e-Dubai del distrito policial 6 hacia las 22:40 de esta noche", explicó en un comunicado el portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi.

La fuente afirmó que las autoridades están a la espera de recabar más información sobre la naturaleza de la explosión y el posible balance de víctimas, sin embargo, fuentes locales aseguron que una docena de personas fallecieron producto de la explosión.

Según el hospital de emergencias de Kabul, alrededor de 20 personas heridas fueron recibidas en el centro asistencial.

🔴 #Kabul #Afghanistan explosion in a hotel during a wedding party, about 20 patients arrived up to now at our hospital #masscasualty