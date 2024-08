África declaró "emergencia continental" por la viruela del mono

El organismo de salud pública de África declaró este martes la emergencia continental por mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) y anunció que en las próximas semanas presentará un plan de respuesta común.

"Declaramos hoy esta emergencia de salud pública de seguridad continental para movilizar nuestras instituciones, nuestra voluntad colectiva y nuestros recursos para actuar con rapidez y decisión", dijo el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa telemática.

Kaseya urgió a los Estados miembros de la Unión Africana, organismo del que dependen los CDC de África, a "dar vía rápida a la autorización de emergencia por mpox, que jugará un papel fundamental para salvaguardar la salud pública y garantizar el acceso rápido a intervenciones que salvan vidas".

In a critical move to safeguard the health and security of millions, our Director General at @AfricaCDC has officially declared the ongoing #Mpox outbreak a Public Health Emergency of Continental Security (#PHECS) during a special press briefing today.



This declaration… pic.twitter.com/kfbpP3deBw