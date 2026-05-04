Cabo Verde prohíbe atraco de crucero con sospecha de brote de hanta

Las autoridades de Cabo Verde anunciaron este lunes que, para proteger la "seguridad pública nacional", han denegado la entrada en el puerto de su capital, Praia, al crucero en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y que llegó a las aguas de pequeño país de África occidental desde Argentina.

"Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional", informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, detectado en el buque turístico MV Hondius y que zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo.

El buque en cuestión, que transporta a cerca de 150 visitantes de diversas nacionalidades, había realizado una ruta que abarcó desde la Antártida hasta islas del Atlántico. (FOTO: Oceanwide Expeditions)

Afectados por posible brote de hantavirus en crucero

Los seis afectados por el posible brote de hantavirus incluyen a una pareja neerlandesa -fallecida- y un ciudadano británico -en cuidados intensivos en Johannesburgo-, confirmaron este lunes las autoridades de Sudáfrica, país donde se encuentra también uno de los cadáveres.

En un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE este lunes, el Departamento de Salud sudafricano indicó que, "mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves".

El primer paciente era un pasajero de 70 años "que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea", detalló.

El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que "sufrió un desmayo" en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) "mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos", y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

La compañía a cargo de la embarcación ha reportado que dos miembros de la tripulación también requieren asistencia médica urgente, aunque no se les permitió el desembarque en el puerto africano. (FOTO: ATON)

En cuanto al tercer paciente, detalló el Departamento, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica.

"A pesar del tratamiento médico que se le proporcionó en Ascensión, su estado no mejoró y fue necesario evacuarlo a un centro sanitario privado sudafricano en Sandton (Johannesburgo) para recibir tratamiento médico adicional", mientras "sigue en estado crítico de aislamiento", precisó el comunicado.

Un caso confirmado por laboratorio

Este tercer caso es el único que ha sido confirmado en laboratorio como una infección del hantavirus.

El Departamento también señaló que el buque turístico, que se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, "transportaba a unos 150 turistas de diversos países" y viajaba en dirección a las islas Canarias (España).

En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El Departamento sudafricano afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo "para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus".

"En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad", añadió.

La empresa que opera el barco, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, informó de que los otros dos enfermos -más allá del ciudadano británico- son dos miembros de la tripulación que "requieren atención médica urgente" y a los que las autoridades caboverdianas no están permitiendo desembarcar.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.