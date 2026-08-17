Influencer fue baneada de redes sociales y condenada a cárcel por exhibir sus genitales

La "influencer" marroquí Soukaina Janah fue condenada este lunes a diez meses de prisión y al pago de una multa de 500 dírhams (alrededor de 120 mil pesos chilenos) por "ultraje público al pudor".

El Tribunal de Primera Instancia de Marrakech impuso asimismo a la acusada, conocida en redes sociales con el sobrenombre de "Soukaina Glamour", una prohibición de utilizar o aparecer en las redes durante un periodo de tres años.

Janah fue detenida el pasado miércoles en el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, cuando se disponía a abandonar Marruecos a bordo de un vuelo internacional.

Según el diario digital Le360.ma, la detención se produjo después de que los servicios de seguridad detectaran la difusión en una de sus plataformas digitales de varios videos considerados contrarios al pudor público: en el más polémico, la "influencer" aparece mostrando su órgano genital.

No es la primera vez que Janah se enfrenta a la Justicia. En febrero de 2020, el mismo tribunal la condenó a dos años de prisión en sentencia firme, en el marco de la desarticulación de una red que difundía imágenes y grabaciones de audio de artistas y personas famosas sin su consentimiento.