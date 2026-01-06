Alemania investiga como posible atentado terrorista incendio que provocó masivo apagón en Berlín

La Fiscalía General de Alemania (GBA) informó este martes que investiga como posible acto terrorista el incendio ocurrido el pasado sábado en una instalación eléctrica del suroeste de Berlín, que provocó un apagón masivo y dejó a decenas de miles de hogares sin suministro.

Según confirmó la Fiscalía, la investigación considera delitos como pertenencia a organización terrorista, sabotaje anticonstitucional, incendio provocado y perturbación del funcionamiento de empresas públicas.

El ataque afectó a la infraestructura eléctrica de la capital alemana y dejó sin luz a unos 45.000 hogares. La acción fue reivindicada por un grupo de extrema izquierda que se autodenomina "Grupo Volcán", conocido por las autoridades por ataques anteriores contra infraestructura crítica.

El mismo grupo se adjudicó en agosto pasado un sabotaje a la red ferroviaria en el oeste del país, que provocó importantes restricciones en el tráfico entre Düsseldorf y Duisburgo.

Además, se ha atribuido otros ataques recientes, entre ellos uno contra la gigafactoría del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla, ubicada en las afueras de Berlín.

Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red eléctrica de la ciudad, informó que el suministro total debería restablecerse durante el jueves, aunque este martes aún permanecían sin electricidad cerca de 25.500 usuarios.

Ante la emergencia, Berlín solicitó apoyo a las Fuerzas Armadas alemanas para asistir a la población afectada, mientras que la Policía mantiene un despliegue de unos 300 efectivos en los distritos de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.