Alemania reafirma su apoyo a Israel, pero respetando el derecho internacional

El gobierno de Alemania defendió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su "apoyo inquebrantable" a la existencia y seguridad del Estado de Israel, fruto -dijo- de su "responsabilidad histórica", pero eso "no implica un desprecio por el derecho internacional", en un caso relacionado con la ofensiva militar hebrea en Gaza.

"Es cierto que el apoyo inquebrantable de Alemania a la existencia y la seguridad del Estado de Israel constituye el núcleo de las relaciones germano-israelíes, como resultado de la perdurable responsabilidad histórica de Alemania", reconoció la agente alemana, Julia Monar, ante los jueces de Naciones Unidas en La Haya.

Sin embargo, subrayó que ese compromiso de Alemania "no implica en modo alguno un desprecio por el derecho internacional", en respuesta a las acusaciones de Nicaragua en un procedimiento iniciado en 2024 por el apoyo alemán a Israel durante su ofensiva militar en Gaza iniciada en octubre de 2023, tras los ataques del grupo Hamás..

Managua sostiene que Berlín ha incumplido obligaciones derivadas, entre otras normas, de la Convención sobre el Genocidio y del derecho internacional humanitario.

Monar rechazó que Alemania favorezca prioridades políticas frente a sus obligaciones legales y aseguró que las alegaciones de Nicaragua ofrecen una "imagen inexacta y distorsionada" de la actuación alemana.

Las audiencias que comenzaron este lunes no examinan aún el fondo de esas acusaciones, sino unas objeciones planteadas por Alemania sobre su admisibilidad, pues Berlín considera que el caso no debería haber llegado al tribunal, pero utilizó su intervención inicial para responder a unas acusaciones que calificó de "muy graves".

"Todas las exportaciones alemanas de tecnología y equipos militares a Israel, como a cualquier otro país, están sujetas a estrictos requisitos de autorización", aseguró Monar.

La agente alemana sostuvo que esos controles "no dejan ninguna discrecionalidad a las autoridades alemanas para ignorar las obligaciones de Alemania en virtud del derecho internacional" y defendió que las licencias están sometidas tanto a controles administrativos como judiciales.