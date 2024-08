Ataque con cuchillo deja varios muertos y heridos en festival alemán

Varias personas muertas y heridas dejó un apuñalamiento en la ciudad alemana de Solingen, en el oeste del país, durante la celebración por el 650 aniversario de la localidad la noche del viernes.

Según las primeras informaciones, habría al menos tres muertos y varios heridos de gravedad, mientras la Policía busca al autor del ataque, que continúa prófugo.

La celebración, llamada "Festival de la Diversidad", fue cancelada, por la cual esta ciudad esperaba la llegada de al menos 80 mil visitantes durante el fin de semana.

Según los organizadores, todavía hay nueve personas en riesgo vital debido a esta agresión.

Las autoridades también ordenaron cierres de carreteras y pidieron a los habitantes de la ciudad que permanezcan en sus casas, informó el diario Bild citando a la Policía local.

"En Solingen estamos todos consternados. Queríamos celebrar el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que guardar duelo por los muertos y lamentar los heridos. Tengo lágrimas en los ojos y el corazón roto. Pienso en los que han muerto y rezo por los que aún luchan por su vida", dijo el alcalde de la ciudad, Tim Kurzbach, en Facebook.

BREAKING: Several people were killed at a music festival in Solingen, West Germany, after a man launched a stabbing attack on bystanders.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DevX01w02S