Más de 22 millones de niños y jóvenes en América Latina no van al colegio

Más de 22,1 millones de niños y jóvenes en América Latina y el Caribe (que equivalen al 8 por ciento de la población regional) están fuera del sistema escolar, alertaron instituciones en el Día Internacional de la Educación.

La Unesco y la Cepal llamaron a reforzar la inclusión educativa y advirtieron que a nivel mundial son 251 los millones de niños y jóvenes que siguen fuera de la escuela, lo que equivale al 16 por ciento del total global.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2025 de la Unesco, la población no escolarizada solo se ha reducido en un 1 or ciento en casi una década, un avance calificado como "marginal e insuficiente".

El panorama es especialmente complejo en países como México, donde 27,5 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo (al 27 por ciento de ese grupo etario), según cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

A esto se suma el riesgo de abandono escolar en la región, que podría aumentar aún más la cantidad de menores fuera del sistema educativo.

La Unesco también informó que la cobertura educativa en América Latina para el ciclo 2024-2025 alcanzó un 89 por ciento en educación básica, lo que implica que 11 de cada 100 niños no asisten a la escuela.

Luis Chiba Ramayoni, presidente ejecutivo del Instituto Kumon para Latinoamérica, advirtió que la falta de inversión educativa es una de las principales causas del problema y llamó a padres, instituciones y autoridades a unir esfuerzos, pues "una de las mejores herencias que se puede dejar a los hijos es la educación".

Kumon es una empresa especializada en clases extraescolares de matemáticas, inglés y lectura, con presencia en más de 55 países y más de 4 millones de estudiantes a nivel mundial, incluyendo más de 450 centros y 40.000 alumnos en México.

Déficit de docentes y rezago en el aprendizaje

Otro de los factores de la "crisis persistente" es la escasez de docentes. A nivel global, faltan 44 millones de profesionales para alcanzar la educación universal en 2030, de los cuales 3,2 millones corresponden a América Latina y el Caribe, según datos de la Unesco.

Parás advirtió que el déficit docente exige mayor inversión y subrayó que persiste un fuerte rezago en el aprendizaje, ya que "el 80 por ciento de los alumnos presenta algún grado de atraso en matemáticas, comprensión lectora o dominio de un idioma".

El ejecutivo anunció un crecimiento del 30 por ciento de los centros de Kumon en México y Centroamérica para 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer la educación de calidad.