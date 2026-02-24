Lluvias dejan al menos 23 muertos en el sureste de Brasil
Al menos 23 personas han muerto y otras 47 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que castigaron entre ayer y hoy algunas ciudades del estado brasileño de Minas Gerais (sureste), informaron fuentes oficiales. Dieciséis fallecieron en Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad de Minas Gerais, y otras siete en Ubá, en su mayoría por deslizamientos de tierras y desplomes de edificaciones.
