Nicaragua: Policía sitió a aspirantes a la Presidencia por la oposición

La Policía de Nicaragua sitió este jueves en sus casas a dos precandidatos a la Presidencia por la oposición, que aspiran a derrotar al gobernante Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo, en las que el ex guerrillero sandinista busca su tercera reelección consecutiva.

El académico Félix Maradiaga, candidato a la Presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el representante empresarial Juan Sebastián Chamorro, aspirante por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fueron impedidos de salir de sus viviendas por agentes de la Policía, sin recibir explicaciones.

Maradiaga pretendía salir a pie de su casa en Managua para liderar una manifestación a la que había citado a sus seguidores, pero un grupo de cuatro policías, que luego fue reforzado con dos más, lo devolvió al interior de la propiedad con violencia, según se pudo observar en un vídeo compartido en redes sociales.

Se me ha informado que tengo casa por Cárcel. No me dejan salir de Intermezzo. pic.twitter.com/C7Oq1rgGGY