Tópicos: Mundo | Argentina

Argentina se apresta a incorporar aviones F-16 a su Fuerza Aérea

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El país trasandino espera la llegada de seis cazas comprados a Dinamarca entre el 5 y 7 de diciembre, fecha en que los recibirá con un acto oficial.

El Gobierno de Milei planea que estas aeronaves de combate constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina.

Argentina se apresta a incorporar aviones F-16 a su Fuerza Aérea
 ATON (archivo)

Milei firmó un acuerdo para comprar 24 aeronaves de combate con el objetivo de recuperar la capacidad de interceptación supersónica de Argentina.

Argentina espera para los próximos días la llegada de los primeros seis del total de 24 aviones caza F-16 comprados a Dinamarca que serán incorporados a su Fuerza Aérea, confirmaron fuentes oficiales a la agencia de noticias EFE este sábado

Los seis cazas despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron este viernes en la Base Aérea de Zaragoza (España) para reabastecimiento, desde donde proseguirán su viaje rumbo a Brasil, para otra escala técnica, y de allí a Argentina.

Según fuentes oficiales consultadas por EFE, las aeronaves, pilotadas por efectivos de las Fuerza Aérea Argentina, llegarán al país vecino entre el 5 y el 7 de diciembre y serán recibidas en un acto oficial.

En abril de 2024, el Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada en aquel entonces por el Gobierno de Milei como "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983", cuando Argentina regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar que había gobernado el país desde 1976.

Columna vertebral del sistema defensa aérea

El Gobierno planea que estos F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo firmado en 2024 incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país suramericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.

En junio pasado, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, viajó a Dinamarca para supervisar la preparación de los aviones adquiridos a la Real Fuerza Aérea del país europeo.

 

