Quiroz reconoce que Chile está en recesión y abre la puerta a inversión extranjera en Codelco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció por primera vez que el país se encuentra en una recesión, aunque aseguró que la situación se superará rápidamente y que el PIB crecerá cerca de 4% en 2028.

En conversación con Bloomberg, el ministro sostuvo que "se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre (...) pero si se observa el sector no cuprífero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento".

Ante la baja del PIB, Quiroz insistió en el avance de la actividad no minera y apuntó a una recuperación del crecimiento hasta cerca de un 4 por ciento en 2028, dos años antes de la meta anunciada previamente.

"Los inversionistas están respondiendo a las condiciones (...) Ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos implementado hasta ahora", valoró.

El ministro aseveró que "no vería ningún problema si el Banco Central adoptara una postura más firme contra la inflación", en medio del alza de los precios de los combustibles.

Inversión privada en Codelco

Quiroz también aseguró que Codelco necesitará el ingreso de capital privado a largo plazo, aunque estos cambios en la estructura de propiedad de la cuprífera deben ser discutidos con todo el espectro político.

"A más largo plazo, quizás tengamos que pensar en inversión de capital privado en la propia Codelco", dijo, precisando que "primero que nada, tenemos que poner la casa en orden".

Finalmente, el ministro insistió en que -pese a que cerca de la mitad del cobre chileno se destina a China- "recibiría con agrado inversión estadounidense, por ejemplo, en refinerías, para exportar cátodos de cobre a Estados Unidos. Eso sería excelente para todos".