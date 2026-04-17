Chilena fue detenida en Argentina tras ser acusada de asesinar a su bebé

Una mujer chilena de 32 años fue detenida en Argentina tras ser acusada de homicidio por la muerte de su bebé.

El cuerpo del lactante fue encontrado por trabajadores en una zona en construcción de la Universidad Nacional de La Plata, lo que activó un amplio operativo policial en el lugar.

La mujer era buscada desde el fin de semana, luego de que se denunciara su desaparición junto a la bebé. Con el avance de las diligencias, fue ubicada y detenida durante el lunes en la misma ciudad, según indicaron los medios locales.

Cabe destacar que la mujer era paciente psiquiátrica y contaba con un diagnóstico previo de esquizofrenia, condición que requería tratamiento con medicación. Sin embargo, habría suspendido su uso debido al periodo de lactancia.

Inicialmente, el caso fue indagado como una muerte por causas desconocidas, pero posteriormente fue recalificado como homicidio agravado por el vínculo, lo que marca un cambio relevante en la investigación.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a dependencias de la Policía Federal, donde permanece a disposición de la justicia, mientras se espera el resultado de la autopsia, peritaje clave para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Según los antecedentes, la desaparición había sido denunciada durante la madrugada del lunes, luego de que la mujer y su hija fueran vistas por última vez en un hospital de la ciudad. Testigos indicaron que posteriormente la mujer abordó un bus y fue vista descendiendo cerca del sector donde más tarde fue encontrada la bebé.

La investigación continúa en desarrollo, mientras la imputada permanece bajo custodia a la espera de las decisiones que adopte la justicia argentina.