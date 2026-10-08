Conejito frustró intento de robo tras alertar a su dueña en Argentina

Un conejito terminó convirtiéndose en un pequeño héroe tras alertar a su dueña sobre la presencia de un desconocido que intentaba ingresar a su casa en Argentina.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de entre 25 y 30 años trepó hasta el primer piso de una vivienda con la intención de robar, según informó el medio local Todo Noticias.

Sin embargo, su plan cambió cuando Vainilla, el conejo de la familia, comenzó a arañar insistentemente la puerta de la cocina que conecta con la terraza.

El ruido despertó a la dueña de casa, una jueza, quien se acercó para saber qué estaba pasando y al abrir la puerta se encontró directamente con el presunto ladrón.

La magistrada comenzó a gritarle y lo enfrentó mientras buscaba un objeto para defenderse, una reacción que habría hecho desistir al sujeto, quien finalmente escapó del lugar.

Tras el episodio, la jueza presentó una denuncia y se inició una investigación para identificar y ubicar al responsable.