Argentina aseguró millonaria financiación externa para cumplir vencimiento de deuda

Argentina logró este miércoles una financiación externa por US$3.000 millones mediante una operación de repo o reporto, un mecanismo de préstamo en el que se reciben fondos entregando bonos soberanos como garantía, lo que le permitirá contar con los recursos necesarios para enfrentar este viernes un vencimiento de deuda con acreedores privados por unos US$4.300 millones.

Según informó el Banco Central argentino, la operación se pactó a 372 días y contempla una tasa de interés anual del 7,4%, utilizando como garantía bonos soberanos Bonar 2035 y 2038. Medios locales indicaron que entre las entidades participantes figuran Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs.

Los fondos permitirán reforzar las reservas internacionales brutas del Banco Central, que cerraron la jornada en US$44.240 millones, y facilitarán que el Tesoro compre los dólares necesarios para cumplir con el pago de intereses y capital de bonos soberanos, principalmente los títulos Bonar 2030 y Global 2030.

Pese al anuncio, los mercados reaccionaron con cautela: los bonos en dólares cerraron con leves bajas y el riesgo país subió a 575 puntos básicos, un nivel que aún mantiene a Argentina fuera de los mercados internacionales de deuda. Analistas advierten que la atención estará puesta en la reacción de los inversores una vez acreditados los fondos.